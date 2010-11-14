Газпром прокладе "Південний поток" через Болгарію

13 листопада в Софії (Болгарія) голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і виконавчі директори «Болгарського енергетичного холдингу» ЕАД підписали Угоду акціонерів і Статут спыльної проектної компанії «South Stream Bulgaria AD» по реалізації проекту «Південний потік» на території Болгарії.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпрому», процедуру офіційної реєстрації компанії буде завершено до кінця листопада 2010 року.

До сфери діяльності «South Stream Bulgaria AD» входить реалізація передінвестиційної стадії проекту, а також фінансування, будівництво і експлуатація газопроводу на території Болгарії.

«Участь Болгарії в реалізації проекту «Південний потік» свідчить про своєчасність і необхідність створення додаткової інфраструктури транс`європейського масштабу», - зазначив О.МІЛЛЕР.

У свою чергу, виконавчий директор холдингу Майя ХРИСТОВА сказала, що проект «Південний потік» “має величезне значення як для Болгарії, так і для всього європейського енергетичного ринку з погляду диверсифікації маршрутів постачань природного газу і підвищення енергетичної безпеки в Європі”.

Довідка УНІАН: Експорт російського природного газу до Болгарії здійснюється з 1974 року. У 2009 році «Газпром» поставив в країну 2,2 млрд. куб. м. Нині «Газпром» є єдиним експортером газу до Болгарії.

Через територію Болгарії «Газпром» здійснює транзит газу до Туреччини, Греції та Македонії.

У січні 2008 року Росія і Болгарія підписали міжурядову угоду, що передбачає приєднання Болгарії до проекту «Південний потік».

У липні 2010 року між Росією і Болгарією була підписана Дорожня карта по розробці ТЕО болгарської ділянки проекту «Південний потік».