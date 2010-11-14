НАТО: у талібів немає грошей на вибухівку

Таліби слабкі і не мають достатньо фінансових коштів для продовження боротьби, заявив прес-секретар очолюваного НАТО міжнародного військового контингенту в Афганістані (ISAF, Міжнародні сили сприяння безпеці) Джозеф Блотц.

"Ми витісняємо їх в безлюдні райони, тому в них виникають проблеми з поповненням своїх лав. Ви можете бачити, як дедалі більше лідерів бойовиків виходять з боротьби з військами і спецназом", - наводить його слова на брифінгу в Кабулі РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Сіньхуа.

Він також додав, що ISAF продовжити чинити тиск на радикальний ісламський рух, прагнучи подальшого виснаження його ресурсів.

За словами представника ISAF, основним джерелом доходів "Талібану" є виробництво опіуму, яке скоротилося за поточний рік на 50%. На підтвердження цих слів був продемонстрований відеозапис, на якому один з лідерів талібів Устад Мухаммад Ясер закликає жителів села зробити пожертви. "Маємо по одному смертникові на кожен натівський танк і вантажівку, але в нас недостатньо вибухових жилетів і коштів для фінансування таких операцій", - сказав У.М.Ясер сільським жителям.

Брифінг пройшов напередодні саміту НАТО в Лісабоні, де одним з пунктів порядку денного стане питання про поступову передачу функцій із забезпечення безпеки афганським силам.