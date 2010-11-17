У Беверлі-Хіллз застрелили відому піарщицю

Відомого фахівця із зв`язків з громадськістю, яка допомагала Майклу Дугласу одержати номінацію "Оскар" за "Волл Стріт: Гроші не сплять", застрелили в Беверлі-Хіллз, повідомляє Лента.руз посиланням на АР.

64-річна Ронні С`ю Чейзен (Ronni Sue Chasen) дістала кілька вогнепальних поранень у груди, коли їхала на своєму Mercedes-Benz E350 по бульвару Сансет. Після нападу автомобіль врізався в стовп освітлення, а жінка померла в лікарні менше години потому.

У поліції поки немає ані підозрюваних, ані мотиву злочину.

Чейзен працювала над просуванням голлівудської продукції з 1970-х років. Піарщиця, зокрема, займалася рекламою таких фільмів як "Шофер міс Дейзі" і "На золотому ставку", а останнім часом намагалася заручитися номінацією на "Оскар" для саундтрека до картини "Бурлеск". За словами колег, Чейзен була "дуже яскравою і дуже успішною".