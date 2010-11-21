У Китаї вибухнув хімічний завод

На хімічному заводі в північній частині Китаю стався вибух, повідомляє Сіньхуа.

Інцидент стався ввечері у суботу на хімзаводі Yushe Chemical в місті Цзіньчжун (провінція Шаньсі).

Вибух був настільки потужним, що ударною хвилею вибило шибки у всіх розташованих неподалік будинках. На самому заводі вибух викликав сильну пожежу, згасити яку довго не вдавалося.

В результаті вибуху загинули троє робітників, ще один помер пізніше. Поранені близько 40 людей.

Причини події встановлюються. Влада наголошує, що загрози для довкілля немає.