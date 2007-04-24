Текст запису у Книзі співчуття від Президента України

Сьогодні у Посольстві Російської Федерації Президент України Віктор ЮЩЕНКО зробив запис у Книзі співчуття в зв’язку зі смертю колишнього президента Росії Бориса Єльцина.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Від імені Українського народу висловлюю глибокі співчуття у зв’язку зі смертю першого Президента Російської Федерації, видатного політичного і державного діяча Бориса Миколайовича Єльцина. У вічність відійшов великий демократ, будівничий відродженої Росії і натхненний поборник свободи. Ми схиляємось перед його світлою пам’яттю. Борис Миколайович Єльцин назавжди залишиться у наших серцях як близький друг України, наш надійний партнер і відданий сподвижник новітнього українсько-російського стратегічного партнерства»,– написав Президент України”, - йдеться у співчутті.

У коментарі представникам ЗМІ В.ЮЩЕНКО зазначив: «Говорячи про Бориса Миколайовича, ми усвідомлюємо, яких великих трудів коштувало цьому державному лідеру розбудова Росії у час, коли він був Президентом цієї країни. Ми усвідомлюємо те, що це визначний діяч, велика людина, яка зробила не просто великий внесок, а й більш якіснішими двосторонні відносини між Україною і Російською Федерацією. Всі ці здобутки і всі ці добрі справи, зроблені Борисом Миколайовичем Єльциним для наших відносин, ми пам’ятаємо і надзвичайно високо цінуємо».

«Я не тільки як Президент, а як і громадянин, хотів би подякувати родині Бориса Єльцина і Російській державі за те, що в історії була ця людина, і за те, що ця людина зробила ті кроки, які сьогодні пам’ятає українська нація, Українська держава», – сказав В.ЮЩЕНКО.