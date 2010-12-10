«Демократ» Лукашенко боїться, що від нього інші президенти сахатимуться

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО переконаний, що президентська кампанія в Білорусі проходить демократично.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це О.ЛУКАШЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ми в ці президентські вибори стали такою демократичною державою, що я вже боюся, щоб від мене інші глави держав не сахалися, як від демократа», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Він заявив, що в`їзд до Білорусі відкритий для всіх охочих, навіть для тих, хто раніше цього права не мав.

«Що хочете говоріть, йдіть, дивіться, скриньки, бюлетені – все перевіряйте. Заради Бога, тільки щоб потім не казали, що ми якось приховано поводилися», - відзначив О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, у Білорусі після виборів буде «все нормально з політичним курсом, і з ОДКБ, і з нашою білоруською участю в ОДКБ», - сказав Президент.

Він запевнив, що Білорусь навіть з іншим главою держави буде дотримуватись принципів співпраці, оскільки іншого не приймає білоруський народ.

Як повідомляв УНІАН, чергові вибори Президента Білорусі мають відбутися 19 грудня. На пост глави держави претендує 10 кандидатів, зокрема О.ЛУКАШЕНКО.