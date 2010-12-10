Нобелівський банкет триває в Стокгольмі

Нобелівський банкет відбувається в Блакитному залі Міської ратуші Стокгольма, передає кореспондент РІА "Новости" з посиланням на прес-службу Нобелівського фонду.

Серед запрошених більше тисячі гостей - як самі володарі нагород і члени їх сімей, так і студенти, шведські політики, парламентарії і міжнародні гості.

В оформленні залу та концертній програмі вечора обігруються теми контрастів життя, творчого процесу науковців, діб року - весни і зими.

Гостям банкету, в обслуговуванні яких задіяно 45 кухарів і 260 офіціантів, запропоновані сьогодні блюда з качки, приправленої зимовими яблуками, гарбузом і овочами. У меню святкового банкету згадується і риба, запечена з трюфелями, яку подадуть із зимовим салатом з лисичок. На десерт приготовлено молочний шоколад з фруктами.

В оформленні 60 столів використано сервіз, виготовлений шведськими майстрами в 1991 році до 90-річчя Нобелівських премій. До урочистого обіду підготовлено близько семи тисяч тарілок, п`яти тисяч келихів і близько 10 тисяч столових наборів.

Вечеря на честь Нобелівських лауреатів закінчиться, приблизно, опівночі, після чого відбудеться Нобелівський бал.

10 грудня - день вручення Нобелівських премій - вважається центральним і остаточним пунктом в програмі Нобелівського тижня, що почався цього року в Стокгольмі 6 грудня.