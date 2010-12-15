Суд Москви переніс оголошення вироку Ходорковському

Хамовничеський суд Москви переніс на 27 грудня оголошення вироку у другій справі екс-глави ЮКОСу Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО і колишнього керівника МФО «Менатеп» Платона ЛЕБЕДЄВА, обвинувачених в розкраданні нафти і відмиванні коштів з її продажу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, раніше на 15 грудня було призначене оголошення вироку у справі М.ХОДОРКОВСЬКОГО і П.ЛЕБЕДЄВА. У зв`язку з цим сьогодні з раннього ранку перед Хамовничеським судом зібралися журналісти і спостерігачі. Проте на будівлі районного суду висить оголошення про те, що судове засідання розпочнеться 27 грудня о 10.00 за московським часом. При цьому причини перенесення не вказуються.

Як відомо, справа ЮКОСу - одна з найгучніших в Росії за останні роки. Російська влада звинуватила керівництво найбільшої на той момент нафтової компанії країни у ряді економічних злочинів. Згодом ЮКОС збанкрутів, а його активи відійшли державній компанії «Роснефть». Багато хто вважає справу політично мотивованою, проте російська влада це категорично спростовує.

М.ХОДОРКОВСЬКИЙ і П.ЛЕБЕДЄВ засуджені у першій справі до восьми років ув’язнення кожний, термін їх покарання закінчується в 2011 році. У другій справі екс-главі ЮКОСу і колишньому керівнику МФО «Менатеп» висувається звинувачення у розкраданні акцій Східної нафтової компанії, розкрадання практично всієї видобутої «дочками» ЮКОСу нафти (понад 200 мільйонів тонн), а також відмивання виручки з її продажу.

Прокуратура наполягає на засудженні М.ХОДОРКОВСЬКОГО і П.ЛЕБЕДЄВА на 14 років кожного. Підсудні та їх захист заявляють про абсурдність звинувачень і вимагають виправдувального вироку.

Виступаючи з останнім словом на засіданні суду 2 листопада, М.ХОДОРКОВСЬКИЙ заявив, що не боїться пробути у в`язниці до смерті. Він також побажав судді мужності при виголошенні вироку.