У Росії призупинили виробництво автоматів Калашникова

Виробництво автоматів Калашникова на ВАТ "Іжмаш" буде зупинено, повідомляє РІА “Новости”. Виробництво найпоширенішої стрілецької зброї в світі планується передати Іжевському механічному заводові (бренд Baikal), також розташованому в Іжевську.

Як повідомив президент Удмуртії Олександр Волков, на "Іжмаші" буде закритий весь стрілецький підрозділ, який, крім автоматів Калашникова, виробляє також автомати Ніконова (АН-94), снайперські гвинтівки Драгунова (СВД) і безліч інших видів зброї. За словами Волкова, це рішення зумовлене плачевним фінансовим станом заводу.

За даними Міністерства промисловості Удмуртії, які наводить ІТАР-ТАРС, "Іжмаш" заборговував своїм працівникам, а також постачальникам і підрядникам в цілому близько двох мільярдів рублів. За словами Волкова, завод зіткнувся з труднощами через діяльність керівництва. У 2011 році, повідомив президент, держкорпорація "Ростехнології", яка володіє заводом, планує зміну керівництва "Іжмашу".

Більше того, Олександр Волков не виключив, що підприємство може бути оголошене банкрутом з метою подолання виниклої кризи.

"Іжмаш" виготовляє більше 70 зразків озброєння, дає довідку Лента.ру, зокрема автоматів Калашникова, спортивно-мисливської зброї, авіаційних гармат, високоточних керованих артилерійських снарядів. Частка підприємства у виробництві бойової автоматичної стрілецької зброї перевищує 90 відсотків, у виробництві снайперських гвинтівок - 95 відсотків.