Євросоюз відновив санкції проти Північної Кореї
09:55, 23 грудня 2010Світ
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І навіть розширив
Рада ЄС ухвалила рішення відновити санкції проти Північної Кореї і розширити їх.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене 22 грудня за письмовою процедурою.
У результаті рішення список фізичних і юридичних осіб, на яких поширюються санкції, був доповнений одним громадянином Кореї і шістьма організаціями.
Санкції включають відмову у видачі віз до країн - членів Європейського Союзу, а також «заморожування» активів.
Крім того, рішення Євросоюзу передбачає обмеження торгової активності, зокрема, у сфері озброєнь.
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