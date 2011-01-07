Путін поїхав на Різдво в село, де хрестили його батьків

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін прибув на різдвяне богослужіння до храму Покрова Богородиці в селі Тургиновому Тверської області, поблизу якого предки Путіна жили з XVII століття. Голова уряду зайняв місце серед інших парафіян у церкві.

Вперше джерела згадують про дерев`яну церкву в цьому селі в першій половині XVII століття, дає довідку РІА "Новости", а кам`яна церква з`явилася тут приблизно у середині XVIII століття.

У 1911 році тут хрестили майбутніх батьків Путіна, які родом з цих місць і жили в довколишніх селах, про що свідчать записи в архівах Тверської області. У селі також є старе кладовище, де похована бабуся Путіна за матір’ю.