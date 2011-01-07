Держсекретар США Хілларі Клінтон зустрілась у Вашингтоні з білоруськими правозахисниками. Обговорювалися підсумки президентських виборів та дії білоруської влади з розгону виступів опозиції.

Держдепартамент США виступив із заявою, в якій знову призвав президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити "репресії проти опозиції, ЗМІ і громадянського суспільства".

У заяві зазначено, що США і ЄС вже двічі виступили із спільними заявами, засуджуючи насильство проти опозиційних учасників протестів після виборів 19 грудня.

США і ЄС закликають владу Білорусі "негайно звільнити" активістів, які ще залишаються в ув`язненні.

Про те, з ким саме з білоруських правозахисників зустрічалася Клінтон, поки немає інформації, зазначає Радіо "Свобода".