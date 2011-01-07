Оприлюднено список суддів і прокурорів - колишніх членів компартії

21:25, 07 січня 2011
Світ
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За рішенням конституційного суду Чехії

Міністерство юстиції Чехії оприлюднило на своєму сайті інформацію про те, хто з діючих суддів і прокурорів до краху комунізму в Східній Європі перебував у компартії, повідомляє Бі-бі-сі.

Виявилось, що в партію входила п`ята частина суддів і майже чверть прокурорів.

Інформація про минуле працівників судової системи була оприлюднена після того, як конституційний суд країни вирішив, що ці дані є важливими для суспільства.

 

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