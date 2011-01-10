Таксист ішов за арізонським убивцею, щоб дати здачу з 20 доларів

З імовірного спільника Джареда Лі Лофнера, який застрелив шістьох людей у місті Тусон (Арізона) та тяжко поранив конгресмена штату Габріель Гиффордс і ще 12 осіб, зняті підозри. Про це в неділю, 9 січня, повідомляє Associated Press. За словами заступника шерифа в окрузі Піма, чоловік, чиє фото раніше розповсюдила поліція, є водієм таксі. Він тільки довіз Лофнера до магазина, біля якого пізніше були зроблені постріли. Таксист пішов за Лофнером у магазин, не маючи здачі з 20 доларів. Як результат, чоловік був зафіксований на камери відеонагліду в момент розрахунку з Лофнером і потрапив в розшук.