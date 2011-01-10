Російський експерт пропонує створити в Україні «бізнес-інкубатор»

Експерти вважають, що в 2011 році концепція українсько-російських відносин не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, про це свідчать результати експертного опитування, проведеного Інститутом у рамках дослідницького проекту «Україна-Росія. Підсумки року».

Так, директор Міжнародного інституту політичної експертизи (Москва, РФ) Євген МІНЧЕНКО головним досягненням минулого року в українсько-російських відносинах вважає те, що вдалося зняти гостроту по кожному з ключових питань. «Практично всі питання вирішені в атомній сфері, очевидний прогрес у гуманітарних питаннях. Якщо вдасться задіювати потенціал співпраці в реалізації інноваційних проектів, ось це будуть якісні зміни в наших відносинах», - сказав він.

Найбільш значущими подіями минулого року Є.МІНЧЕНКО вважає: «Перше - вибори Президента, друге - місцеві вибори (в Україні - УНІАН), які продемонстрували, що Партія регіонів контролює політичну ситуацію в країні, і можна сподіватися на те, що це буде партнер Росії на тривалий період. Третє – це, безперечно, Харківські угоди. Четверте - підписання атомного контракту».

Тим часом, на думку експерта, швидкого прогресу українсько-російських відносин у 2011 році чекати не варто. «У нас є проблема, приміром, газова. Очевидно, що є різниця в сприйнятті цієї проблематики українською і російською стороною. Як на мене, швидкого прогресу чекати не варто. В авіації також у нас є складнощі, тому, на мій погляд, ключовий момент – це перевести зараз нашу комунікацію на інноваційні проекти і залучати до неї набагато ефективніше малий і середній бізнес. Можливо, було б непогано створити отакий собі бізнес-інкубатор в Україні на зразок нашого «Сколкового». Ну і друга складова – це інфраструктурні проекти, зокрема, пов`язані з використанням транзитного потенціалу України», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

У свою чергу президент Інституту національної стратегії Михайло РЕМИЗОВ (РФ) зазначив, що в цілому 2010 рік був сприятливим для російсько-українських відносин. «Змінився підхід України до відносин з Росією - в тому сенсі, що, як мені здається, принаймні, правляча група українського політичного класу визнала, що робочі і хороші, добросусідські партнерські відносини з Росією є ресурсом України як регіональної держави», - сказав він.

Основними подіями року, на думку експерта, сталі угоди щодо газу і Чорноморського флоту. «Причому кожна з цих операцій окремо, і з Чорноморського флоту, і з газу, цілком вигідна для обох сторін. Громадська думка країн цього не розуміє і не готова прийняти через різні причини. В актив можна записати і дискусію, що розпочалася, про обмін активами і про створення спільних проектів у виробній промисловості. Думки з приводу можливого об`єднання «Газпрому» з «Нафтогазом» я оцінюю як проект мало реалістичний. Але, втім, він направляє нас до дуже важливої об`єктивної проблеми – що буде з українською газотранспортною системою. На мій погляд, будівництво «Південного потоку» для Росії – цілком невигідний і непотрібний проект. Тим паче, якщо Москва прагне до диверсифікації своєї економіки, і зокрема, до глибшої переробки природних ресурсів і вуглеводнів. Було б набагато раціональнішим домовлятися з Україною і модернізувати існуючу ГТС», - вважає М.РЕМИЗОВ. На його думку, в 2011 глобально концепція україно-російських відносин не зміниться.

Виконавчий директор Фонду "Русский мир" В’ячеслав НИКОНОВ висловив згоду зі своїми колегами з приводу ключових подій 2010 року, що позитивно вплинули на відносини України з РФ. «Це президентські вибори, далі - угоди, які були досягнуті щодо Чорноморського флоту і ціну на газ, - вдалося вирішити дуже складну проблему тоді. Для мене цей рік був багато в чому роком України, адже виявилося можливим взаємодіяти з Україною як з державою», - сказав він.

На думку експерта, в 2011 році взаємини двох країн розвиватимуться відповідно до національних інтересів Росії і України, які братимуть до уваги думку один одного. «Наступний рік буде, я думаю, цікавим з погляду того, як Україна підключатиметься, і чи підключатиметься до процесів інтеграції на просторі СНД, Євразес, Єдиного економічного простору тощо. Думаю, ці практичні питання будуть найважливішими. І від цього, я вважаю, залежатиме і динаміка відносин», - сказав В.НИКОНОВ.

«Думаю, відносини будуть доброзичливими - принаймні, на недоброзичливу політику попиту немає зараз ні в Росії, ні в Україні», - додав він.