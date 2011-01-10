Міліція Мінська висунула обвинувачення 31 учасникові заворушень

Білоруська міліція пред`явила звинувачення 31 учаснику масових заворушень, що відбулися в Мінську після виборів Президента.

Про це повідомив РІА «Новости» офіційний представник ГУВС Мінського міськвиконкому Олександр ЛАСТОВСЬКИЙ.

"У рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ч.1,2 ст. 293 Кримінального кодексу Республіки Білорусь ("масові заворушення"), слідчим управлінням попереднього розслідування ГУВС Мінського міськвиконкому встановлено понад 120 осіь, що брали активну участь у масових заворушеннях. Зараз 31 з них пред`явлено звинувачення", - сказав О.ЛАСТОВСЬКИЙ.

За його словами, причетність обвинувачених встановлена за допомогою численних відеозаписів.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, отримавши близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши понад 600 осіб, серед яких 7 опозиційних кандидатів у президенти.