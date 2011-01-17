Європарламент обговорить санкції проти влади Білорусі

На засіданні Європарламенту, що відкривається сьогодні в Брюсселі, буде розглянута ситуація в Білорусі.

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу Європарламенту, депутати обговорять питання про санкції проти офіційного Мінська.

Зокрема, йдеться про заборону на в`їзд до країн Євросоюзу для представників білоруського керівництва і замороження їх зарубіжних активів.

Очікується також спеціальна заява про ситуацію в Білорусі верховного представника ЄС із зовнішньох політики Кетрін Ештон.

У Євросоюзі критично оцінили перебіг президентських виборів у Білорусі 19 грудня і подальші дії влади, яка розігнала мітинг опозиції в Мінську. Зараз у справі про масові заворушення там проходять 25 чоловік, зокрема четверо колишніх кандидатів у президенти.