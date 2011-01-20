Пастору, який загрожував спалити Коран, заборонили в'їзд до Англії

Великобританія відмовила у в`їзді в країну американському пасторові Террі Джонсу, який напередодні річниці теракту 11 вересня мав намір публічно спалити Коран, повідомляє Reuters.

МВС Британії в середу ввечері пояснив причини такого рішення наявністю ознак екстремізму в діях пастора.

«Уряд Великобританії категорично засуджує будь-які прояви екстремізму, що й зумовило відмову пасторові в дозволі на в`їзд в країну. Численні вислови пастора Джонса є прикладом неприйнятної поведінки», – зазначається в заяві британського міністерства.

Організація під назвою «Англія – наша», яка сповідує антиіммігрантські погляди, заявила, що пастор збирався відвідати Британію у зв`язку з їх запрошенням.

Рухи антиекстремістської спрямованості у свою чергу вимагали від британської влади заборонити Джонсу відвідини країни.