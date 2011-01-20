Арабські країни відкинули втручання Заходу для захисту християн

Керівники країн-членів Ліги арабських держав (ЛАД) відкинули "спроби втручання Заходу в свої внутрішні справи під приводом захисту меншин", перш за все, близькосхідних християн, повідомляє РІА "Новости".

Наприкінці 2010 року і початку цього в Іраку і Єгипті були здійснені напади на церкви, в результаті яких загинули місцеві християни. Після нападу на парафіян церков в Іраку і Єгипті, одразу кілька європейських країн (Італія, Франція, Польща, Угорщина) запропонували Євросоюзу обговорити і прийняти конкретні заходи, спрямовані проти переслідування християн, які, на думку європейської сторони, почастішали останнім часом.

Папа Римський Бенедикт XVI призвав уряди близькосхідного регіону, попри труднощі і погрози", вжити ефективних заходів із захисту релігійних меншин.

"Арабські країни підтверджують свою відданість боротьбі проти тероризму, проте застерігають від дій, які можуть посіяти ворожнечу між громадянами однієї держави на етнічній або релігійній підставі", - зазначається в спеціальній заяві, прийнятій в середу за підсумками економічного саміту в Шарм-эш-Шейху.

Країни регіону заявляють також, що вживають необхідних заходів для захисту всіх своїх громадян незалежно від релігії.

"Арабські держави несуть відповідальність за захист всіх своїх громадян і мають всі необхідні можливості для цього", - наголошується в документі. У ЛАД нагадали, що християни і мусульмани впродовж століть мирно співіснували в арабських країнах.