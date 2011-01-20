Путін: Росія готова субсидувати постачання газу до Білорусі

Росія готова у разі потреби надати підтримку при поставках газу до Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це сказав прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН сьогодні на спільній прес-конференції в Москві з прем`єр-міністром Білорусі Михайлом М‘ЯСНИКОВИЧЕМ.

«Російська сторона ще раз сформулювала свою позицію, що газ до Білорусі поставлятиметься за діючим контрактом, який, як відомо, працює до кінця поточного року», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, Росія готова вже зараз приступити до переговорів про те, на яких умовах газ поставлятиметься до Білорусі у 2012-му і в подальші роки.

«Виходимо з того, що цього року виконуватиметься контракт. Разом з тим ми домовилися про те, що якщо потрібно (хочу це підкреслити, якщо потрібно), ми будемо готові продумати заходи державної підтримки з боку Росії для того, щоб ці поставки не були обтяжливими для суб`єктів господарювання і для бюджету Республіки Білорусь», - сказав В.ПУТІН.

Він також зазначив, що уряд РФ відповідно до домовленостей у ході роботи над пакетом з єдиному економічному простору узяв на себе зобов`язання, згідно з яким після підписання і ратифікації цього пакета білоруською стороною, Росія повністю скасовує весь вивізний митний збір на сиру нафту.

«Російський уряд свої обіцянки і взяті на себе зобов`язання повністю виконав. Ми скасували весь вивізний митний збір на сиру нафту… Білоруська економіка одержить таку субсидію за рахунок дешевої поставки російської нафти в обсязі не менш, ніж 4 млрд. 124 млн. дол.», - додав він.