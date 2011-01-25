У резиденції британських прем'єр-міністрів завелися щурі

У резиденції британських прем`єр-міністрів на Даунінг-стріт, 10, з`явиться новий кіт, пише The Daily Mail з посиланням на представників глави уряду країни Девіда КЕМЕРОНА. Як зазначає газета, необхідність в коті виникла після того, як у міністерській резиденції стали помічати щурів.

Історії про щурів на Даунінг-стріт мали широкий розголос, нагадує Лента.ру. Нещодавно гризун потрапив в об`єктив телекамери ВВС News, політичний оглядач якої вів репортаж біля будинку британського прем`єра. Вже через кілька днів після цього чергового щура було помічено глядачами каналу ITV.

24 січня з`явилася інформація про те, що на Даунінг-стріт, 10, не збираються заводити кота, який міг би ловити щурів, що розплодилися, проте тепер, як випливає з публікації The Daily Telegraph, в резиденції прем`єр-міністра все ж таки вирішили переглянути питання про нового вихованця.

За словами співбесідника видання, поки що кота не вибрали, але незабаром це станеться. Вихованця для резиденції Д.КЕМЕРОНА, швидше за все, візьмуть в розпліднику Battersea Dogs and Cats Home - одному з найзнаменитіших притулків для бездомних тварин у Великій Британії.

Попередній щуролов проживав на Даунінг-стріт з 2007 по 2009 рік. Кішка Сібіл померла влітку 2009 року після нетривалої хвороби, а заміну тварині з якоїсь причини шукати не стали. Попередником Сібіл був знаменитий кіт Хамфі, що оселився в резиденції в 1989 році.