Російський міністр навчається володіти ядерною зброєю

Керівник Міністерства оборони Росії Валерій Сердюков, призначений на цю посаду в лютому, а раніше очолював Федеральну податкову службу, тепер проходить спеціальний курс навчання в академії Генштабу ВС РФ.

"Специфіка військова, у тому числі і ядерна, скажімо, складова Збройних сил, та й взагалі в принципі стратегія і тактика, речі досить нові для мене, тому, власне кажучи, і було ухвалено рішення трошки себе занурити в це і спробувати повчитися в академії Генштабу. Склали певний план, мені здається це корисним", - сказав міністр в інтерв`ю програмі "Вісті тижні" телеканалу "Росія".