Бомба в Домодєдово була наповнена гранітним крошивом

Підірвана в аеропорту "Домодєдово" бомба, за деякими даними, була наповнена гранітним крошивом і дрібною галькою, пише "Российская газета".

Використання таких вибухових пристроїв, як зазначає видання, є характерним для палестинських терористів. "Пояси смертників" такого типу не можуть бути виявлені рамками металошукачів, крім того, гранітні крихти мають сильну вражаючу дією, і їх складно видаляти з тіл потерпілих. На території Росії, за даними "Российской газеты", "кам`яні бомби" раніше не використовувалися.

Спочатку повідомлялося, що підірвана терористом-смертником бомба була начинена металевими вражаючими елементами: болтами і шматками арматури. Проте згодом з`явилися неофіційні повідомлення про те, що експерти засумнівалися в цьому і схильні вважати виявлені в тілах загиблих і постраждалих шматки металу уламками багажних візків і інших предметів, зазначає Лента.ру.