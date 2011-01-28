Лікарі спростовують версію про "кам'яну начинку" бомби в Домодєдово

Лікарі не витягали під час операцій з тканин потерпілих у результаті теракту в Домодєдово гранітну окрушину, в основному це були металеві або пластикові осколки, повідомили РІА “Новости” лікарі московських медустанов.

"Российская газета" припустила, що бомба, яку підірвав смертник у Домодєдово 24 січня, могла бути начинена не тільки арматурою, болтами і дротом, але і дрібною галькою і гранітною окрушиною, що характерно для бомб, які використовують палестинські терористи.

Вибух у міжнародному терміналі московського аеропорту Домодєдово стався вдень 24 січня. За попередніми даними, терорист-смертник, що знаходився в натовпі зустрічаючих, привів у дію начинений металевими вражаючими елементами вибуховий пристрій потужністю п`ять кілограмів у тротиловому еквіваленті. Загинули 35 осіб, 125 потерпілих залишаються в лікарнях.