У лікарнях - 18 іноземців, постраждалих під час теракту в Домодєдово

До 129 осіб зросла кількість постраждалих під час теракту в московському аеропорту «Домодєдово», які потребують госпіталізації.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров‘я і соціального розвитку Росії, у тяжкому і дуже тяжкому стані залишаються 19 осіб, у більшості госпіталізованих відзначається позитивна динаміка.

Окрім громадян Росії, у 19 лікарнях Москви і Московської області перебувають 18 іноземних громадян. Зокрема, дев`ять громадян Таджикистану, двоє громадян Нігерії, двоє громадян Молдови, а також громадяни Сербії, Словаччини, Словенії, Великої Британії і Німеччини.

Станом на ранок 27 січня у лікарнях перебувало 123 особи.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня о 16.32 за московським часом в аеропорту «Домодєдово» (Москва) прогримів вибух. За останніми даними, унаслідок вибуху загинули 35 осіб, 168 осіб були травмовані.

Унаслідок теракту загинула громадянка України, український драматург Ганна Машутіна (творчий псевдонім – Яблонська).

За попередніми даними, вибух здійснив терорист-смертник.