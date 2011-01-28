Держдума Росії перейменувала міліцію на поліцію

Державна Дума Росії сьогодні прийняла в другому і третьому остаточному читанні закон «Про поліцію», який перейменовує працівників МВС на поліцейських.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, за цей законопроект проголосувало 317 і 315 російських депутатів у другому і третьому читанні відповідно. Проти його прийняття висловилися фракції КПРФ, ЛДПР і «Справедливої Росії».

Законопроект «Про поліцію» був розроблений у рамках перетворень міліції в 2010 році.

Як очікується, він набуде чинності 1 березня 2011 року. Реформу МВС ініціював президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ після ряду резонансних подій за участю правоохоронців.

«Сьогодні поліція працює (це ми бачимо навіть у фільмах) в плані захисту прав населення. Це відрізняє її в кращий бік від сьогоднішньої міліції, яку народ перейменував на ментів», - підкреслив під час обговорення законопроекту глава комітету Держдуми з безпеки Володимир ВАСИЛЬЄВ.

Кажучи про головні норми, закладені в документі, він зазначив «підконтрольність населенню». «Оцінка роботи поліції здійснюватиметься громадською думкою», - пояснив він.

«У законопроекті закладено обов`язок поліцейського при затриманні правопорушника пояснювати його права, чого не було раніше», - зазначив парламентарій.

Крім того, вводиться право затриманого на телефонний дзвінок і ряд інших норм, які «захищають людину і повертають роботу поліції так, щоб вона бачила головним своїм завданням захист прав конкретної людини і суспільства в цілому».