США: єгипетська влада має піти назустріч протестувальникам

Держсекретар США Хілларі Клінтон, виступаючи з офіційною заявою, висловила занепокоєння з огляду на заворушення в Єгипті. Заяву голови Держдепу в прямому ефірі передавав телеканал "Аль-Джазіра".

Клінтон закликала обидві сторони утриматися від насильства. На її думку, представники влади повинні працювати на відновлення стабільності в Каїрі, Суеці, Олександрії та інших містах.

США занепокоєні рівнем насильства при придушенні поліцією і силами безпеки Єгипту акцій протесту, окрім цього, влада не повинна вдаватися до відключення інтернету і мобільного зв`язку для придушення протестів, повідомляє Бі-бі-сі.

Водночас держсекретар констатувала, що влада повинна піти назустріч протестам і погодитися на реформи, щоб ситуація не погіршилася. Вона заявила, що США розуміють вимоги демонстрантів і поважають бажання людей відстоювати свої права.

Занепокоєння через масові виступи висловив і офіційний представник Білого дому Роберт Гіббс. За даними ЗМІ, на які посилається Лента.ру, президентові США Бараку Обамі передано 40-сторінкове резюме щодо ситуації в Єгипті.

Демонстранти протестують проти президента Хосні Мубарака, який перебуває при владі більше 20 років. Демонстрації переросли в зіткнення з поліцією. За повідомленням кореспондентів "Аль-Джазіри", Суец і Олександрія фактично під контролем бунтівників.

Штаб-квартира правлячої партії в Каїрі підпалена, горять багато поліцейських машин. У центр міста висунулася армійська техніка. Група учасників масових виступів у Каїрі намагається узяти штурмом міністерство закордонних справ. Бунтівники підступають до будівель державного телебачення і готелю "Хилтон".

Точні дані про загиблих і постраждалих поки невідомі.