Більш як 9 млн. жителів Китаю страждають від засухи
06:12, 30 січня 2011Світ
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Аномальна посуха стоїть з листопада
Більш як 9 млн. чоловік страждають від сильної засухи в північнокитайській провінції Хебей, де вже кілька місяців не випадають опади. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа.
Аномально посушлива погода встановилася в Хебеє ще в листопаді 2010 року. У зв`язку з цим середня кількість опадів у провінції становить лише 2 мм, що на 80% менше норми. Від посухи постраждали майже 715 тис. га орних земель, серйозно потерпають від нестачі питної води 370 тис. жителів провінції.
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