Вибух на вугільній шахті в Румунії

Жертвами вибуху на вугільній шахті в Румунії стали п`ятеро людей, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Пресс.

Трагедія відбулася на шахті у вугледобувному районі Валя Жиулуй в адміністративному районі (жудец) Хунедоара на заході Румунії, 350 км від бухареста. У момент вибуху в шахті на глибині близько 400 метрів було п`ятеро людей - інженер і чотири електрики, які у вихідний для шахтарів день ремонтували розподільчий електрощит. Близько 14.30 фахівці повідомили про закінчення робіт, а за півгодини надійшов сигнал про задимлення у вентиляційних шляхах, повідомила представник компанії.

Рятувальники, яким вдалося дістатися до місця вибуху до 17.00 виявили п`ятьох працівників мертвими.

Всього на вугільній шахті, яку влада планує закрити до 2018 року, працюють близько 800 шахтарів. Остання велика аварія в румунському вугледобувному регіоні сталася в листопаді 2008 року. Тоді при вибуху газу в шахті міста Петрила, одній з найглибших копалень в Румунії завглибшки близько 800 метрів, загинули 12 гірників.