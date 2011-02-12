В Іраку терорист-смертник підірвав автобус: загинули 27 прочан

В Іраку терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій в автобусі, наповненому мусульманами-шиїтами, повідомляє Agence France-Presse.

За попередніми даними, загинули 27 прочан, ще 20 осіб постраждали.

Теракт стався на пропускному пункті неподалік міста Самарра за 110 кілометрів від Багдада. У місті знаходиться могила імама Хассана аль-Аскари, якого шанують шиїти. У 2006 році було знищено золотий купол мечеті, побудованої на честь імама. Імовірно, за цим актом могли стояти прихильники ісламу суннітського трактування, близькі до "Аль-Каїди".

Вибух в Самаррі став найбільшим з 27 січня 2011 року, коли в шиїтському районі Багдада після вибуху замінованого автомобіля загинули 48 людей.