Російські і польські слідчі допитали диспетчерів аеродрому Смоленська

Російські і польські слідчі допитали як свідків посадовців, що відповідали 10 квітня 2010 року за прийом літака Президента Польщі Леха Качинського на аеродромі Смоленську «Північний».

Про це УНІАН повідомив офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир МАРКІН.

Зокрема, за його словами, відповідно до запиту про правову допомогу компетентних органів Республіки Польща, з 1 до 16 лютого 2011 року у Москві прокурори Окружної Військової прокуратури у Варшаві Республіки Польща підполковник Кароль КУПРИК і майор Ярослав СЕЙ спільно з російськими слідчими виконали низку об`ємних і важливих слідчих дій.

«Відповідно до узгодженого плану спільної роботи, на даний період часу у присутності польських прокурорів, у порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством Російської Федерації, були проведені допити як свідків посадовців групи керівництва польотами, які здійснювали 10 квітня 2010 року прийом польських літаків на аеродром Смоленську «Північний», у тому числі і польського літака Ту-154М, який зазнав аварію, а також інших посадовців, які брали участь в організації і підготовці прийому польських літаків», - повідомив В.МАРКІН.

За його словами, під час цих допитів були встановлені важливі для визначення істини у справі обставини щодо прийому польського літака Ту-154М на аеродром Смоленську «Північний», зокрема отримано відповіді на всі запитання, представлені польською стороною.

«Працівники диспетчерської служби відповіли на всі запитання, поставлені, зокрема, і польськими прокурорами. Запитання, представлені польською стороною, стосувалися насамперед кваліфікації диспетчерів, підготовки аеродрому до прийому польського літака, дій і рішень, прийнятих групою керівництва польотами під час прильоті польських і російського літака 10 квітня 2010 року», - підкреслив В.МАРКІН.

Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року літак Президента Польщі Л.Качинського, на борту якого перебували 96 високопосадовців, розбився під час заходу на посадку на військовий аеродром під Смоленськом. Л.Качинський з дружиною і делегацією польських високопосадовців планував взяти участь у меморіальних заходах до 70-х роковин Катинської трагедії.

У січні цього року Міждержавна авіаційна комісія (РФ) в остаточному звіті про причини Смоленської катастрофи поклала всю вину за трагедію на польських пілотів, які нібито під тиском високопосадовців намагалися посадити літак в умовах сильного туману.

Згідно зі звітом МАК, літак до падіння був повністю справним.

Водночас польські експерти вважають, що пілоти Ту-154 не намагалися посадити літак, а не встигли – з поки не оприлюднених причин – своєчасно підняти літак на „друге коло”.