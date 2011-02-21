В Естонії оголошено траур

Уряд Естонії оголосив траур через загибель десятьох дітей у пожежі, що сталася в дитячому будинку в місті Хаапсалу, повідомляє РІА "Новости". У понеділок по всій країні будуть приспущені державні прапори, повідомила прес-служба уряду.

За попередніми даними рятувальників, загинули десять вихованців дитячого будинку. У лікарню були доставлені ще десятеро дітей і один дорослий. Загалом у будинку перебували 37 дітей і дев`ять дорослих.

Президент Естонії Томас Хендрік Ільвес, який перебував у Петербурзі на відкритті відреставрованої естонської церкви, а також естонський уряд висловили свої співчуття сім`ям і близьким дітей, які загинули в пожежі.

У дитячому будинку на вулиці Кастані в Хаапсалу жили сироти та діти, від яких відмовилися батьки. Всі вихованці дитячого будинку - діти з тяжким або глибоким ступенем інвалідності. Багато з них для пересування користуються інвалідними кріслами. Дитячий будинок, в якому сталася пожежа, був відкритий 1950 року.