Швейцарія розкрила стан рахунків Мубарака

На швейцарських рахунках колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака та його оточення лежать десятки мільйонів доларів. Про це 20 лютого, заявив прес-секретар міністерства закордонних справ Швейцарії Штефан фон Белоу (Stefan von Below).

"Нам поки не відомо, чи одержані ці гроші в результаті законних операцій чи ні", - наводить його слова Лента.ру. Якщо з`ясується, що суми на рахунках були одержані злочинним шляхом, долю грошей визначать "компетентні судові органи".

Інформацію про стан рахунків колишніх єгипетських чиновників і родичів Мубарака до швейцарського МЗС передали банки, уповноважені в таких випадках визначити приналежність грошей.