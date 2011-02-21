У Лівії розстрілюють демонстрантів

За неофіційними даними, в Лівії в результаті ударів бойової авіації загинули щонайменше 250 людей. Як повідомили очевидці, обстріл ведеться не тільки по демонстрантах, а й по житлових районах Тріполі, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал Al Jazeera. Вони уточнили, що на вулицях багато найманців, які розстрілюють населення, а лояльні режимові представники сил безпеки вдираються до лікарень і нападають на лікарів і поранених.

Телеканал також повідомляє, що в країні повністю відключений телефонний зв`язок.