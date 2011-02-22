Молдовські товариства Буковини просять ЄП застерегти Румунію

Представники молдовських національно-культурних товариств Буковини у зверненні до Європейського парламенту висловили свою стурбованість з приводу зробленої у листопаді минулого року заяви румунського президента Траяна БАСЕСКУ щодо входження найближчим часом Молдови до складу Румунії.

Як зазначається у переданому УНІАН зверненні, представники молдовських товариств вважають, що Україна була, є і буде країною, що зацікавлена у збереженні суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова.

На їхню думку, зміна статусу Молдови може призвести «виключно до дестабілізації і до абсолютно непрогнозованих наслідків в усій архітектурі європейської безпеки».

«Сьогодні, як ніколи важливо, щоб всі держави, що входять в ОБСЄ, підтвердили свою відданість принципам територіальної цілісності кордонів на континенті. У зв’язку з цим будь-які заяви, з чийого боку вони б не звучали, про можливу, навіть у віддаленій перспективі, децентралізацію Молдови і переміщення кордонів у той чи інший бік, нічого, крім стурбованості і здивування у нас не викликають», – йдеться у документі.

Автори звернення просять Європарламент застерегти румунську сторону від подібних заяв і дій у майбутньому.

«Звертаємо увагу на те, що представники молдовських товариств Буковини обурені діями румунської сторони щодо видачі паспортів громадянам Чернівецької області (як українцям, так і молдованам). Румунська сторона цілеспрямовано протягом багатьох років проводить «румунізацію» місцевих молдован. Просимо Вас застерегти румунську сторону від подібних заяв і дій у майбутньому та не провокувати погіршення в українсько-молдовсько-румунських відносинах», - йдеться у зверненні, яке підписали голова Всеукраїнської асоціації молдавської культури Анатолій ФЄТЄСКУ, голова Ради Чернівецького міського товариства молдавської культури В’ячеслав ІГНАТЕСКУ, голова Ради міжрайонного товариства молдавської культури Буковини Юрій СТАДНІЧУК і заступник голови Ради міжрайонного товариства молдавської культури Буковини Роман БРИНЗИЛА.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2010 року Президент Румунії Траян БАСЕСКУ заявив, що Молдова може увійти до складу його країни в найближчі 25 років.

На його думку, це також допоможе Україні швидше вступити до ЄС.

Румунський лідер зазначив, що кордон Румунії (і Євросоюзу) пройшов би у такому разі по Дністру. При цьому, Україна отримала б сильний стимул для подальшої демократизації та інтеграції до Євросоюзу.

Водночас Т.БАСЕСКУ підкреслив, що Бухарест ніколи не підпише договір про кордон із Молдовою, оскільки це "узаконило б пакт Молотова-Ріббентропа".