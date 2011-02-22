Король Бахрейна звільнив засуджених опозиціонерів

Король Бахрейна Хамад бін Іса Аль-Халіфа наказав звільнити ув’язнених шиїтських опозиціонерів і припинити судовий процес над іншими, повідомляють інформагентства з посиланням на представників влади.

У Бахрейні другий тиждень тривають антиурядові протести. Демонстранти, зайнявши центральну площу столиці, вимагають політичних реформ, відставки уряду і "встановлення справжньої конституційної монархії". Протестувальники, переважно шиїти, які становлять 75% населення Бахрейну, вимагають більших прав і впливу в країні, якою править королівська родина - сунніти.

Звільнення політичних ув’язнених є однією з вимог демонстрантів.