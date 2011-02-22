Жертвами землетрусу в Новій Зеландії стали 65 осіб
08:11, 22 лютого 2011Світ
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Під завалами залишається багато людей
У результаті землетрусу силою 6,3 у великому місті Крайстчерч в Новій Зеландії загинули не менше 65 осіб, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на новозеландські органи влади.
За даними пожежної служби, під завалами залишається багато людей.
Потужний підземний поштовх на Південному острові Нової Зеландії був зафіксований о 12:51 за місцевим часом (23:51 за Грінвичем).
Епіцентр землетрусу був на відносно невеликій глибині 5 км під землею і лише за 10 км на південний схід від Крайстчерча.
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