Велика ДТП у Сальвадорі: 14 осіб загинули, більше 100 постраждали
Водій виїхав на зустрічну
Велика дорожньо-транспортна подія сталася у понеділок в Сальвадорі.
Як повідомили представники влади цієї центральноамериканської країни, у результаті зіткнення трьох автобусів і вантажного автомобіля щонайменше 14 осіб загинули і більш як 100 отримали травми різного ступеня тяжкості.
Обставини події з'ясовуються, постраждалих доставлено до госпіталів, відзначає NEWSru.
ДТП сталося на одній з ділянок автостради, яка зв'язує західне місто Санта-Ана зі столицею - Сан-Сальвадором.
За попередньою версією, винуватцем інциденту став водій одного з легкових автомобілів, який несподівано виїхав на стрічну смугу. Намагаючись уникнути зіткнення, шофер вантажівки втратив керування і врізався в автобус, потім з ними зіткнулися ще два автобуси, передає ІТАР-ТАСС.