Лукашенко: Я б не зупинився перед тим, щоб використати армію

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що для утримання стабільності в Білорусі готовий використовувати армію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі білоруського Президента, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив 21 лютого під час відвідин 2-ї інженерної бригади Збройних сил, що дислокується в селищі Сосни під Мінськом.

"Слава Богу, нам не довелося задіювати Збройні сили. Якби ситуація обернулася таким чином, що виникла б реальна загроза перевороту в нашій країні, загроза для десятимільйонного народу, я б не зупинився перед тим, щоб використати Збройні сили", - сказав О.ЛУКАШЕНКО, оцінюючи події 19 грудня 2010 року (коли міліція із застосуванням сили придушила в Мінську мирну акцію протесту проти результатів президентських виборів).

Президент Білорусі вважає виправданим кроком використання армії "для наведення конституційного ладу в країні".

"Візьміть Єгипет з 80-мільйонним населенням. Що, там 80 млн. чоловік повстали? Мільйона не було, називали цифру близько 100 тисяч чоловік. Навіть якщо 100 тисяч - по відношенню до 80-мільйонного Єгипту це який відсоток? Перевернули країну і ситуацію там - ще невідомо, чим вона закінчиться, - від кровопролиття врятувала армія - спокійними діями", - вважає він.

"Якщо програли, знайдіть мужність це визнати. Зараз нас тиснуть, лякають якимись економічними санкціями, на що я прямо хочу заявити: якщо хтось з нашого зовнішнього оточення хоче в Білорусі мати варіант Чечні на Заході - це не проблема, але буде поскладніше, ніж Чечня. Я думаю, це нікому не треба. Якщо дехто хоче тут мати щось дужче, ніж Косово, я думаю, це теж не проблема. Але європейцям це не треба. Ми свою землю, територію захищатимемо всіма наявними засобами і ресурсами", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент О.ЛУКАШЕНКО, якого підтримали близько 80% виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши близько 1000 чоловік, зокрема 7 із 9 альтернативних кандидатів у Президенти.