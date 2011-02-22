Міністр внутрішніх справ Лівії заявив про перехід до повсталих
23:02, 22 лютого 2011Світ
3614 0
І закликав армію приєднатися
Міністр внутрішніх справ Лівії Абдель Фаттах Юніс аль-Абіді заявив про підтримку "революції 17 лютого" і закликає армію пристати до народу з його вимогами повалити режим Муамара Каддафі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Reuters і телеканал "Аль-Джазіра".
Як зазначає агентство, телеканал показав аматорську зйомку, на якій аль-Абіді, сидячи за робочим столом, зачитує заяву, в якій він також назвав законними вимоги лівійського народу.
Акції протесту в лівійських провінціях з вимогою відставки Муамара Каддафі, який править у країні вже 42 року, тривають з 15 лютого. Влада жорстоко придушує демонстрації, міжнародні організації повідомляють про сотні загиблих.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter