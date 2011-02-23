МЗС відрядив до Лівії ще двох досвідчених працівників

МЗС для посилення роботи Посольства України в Лівії направило до цієї країни двох дипломатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні в Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Азербайджанської Республіки Ельмаром МАМЕД‘ЯРОВИМ.

«Ситуація на місці дуже складна, тому ми направили на зміцнення посольства, яке працює в Лівії повноцінно, ще двох співробітників з блискучим знанням арабської мови, один з яких був послом у цій країні впродовж чотирьох років і має відповідні контакти, а другий має досвід евакуації громадян України з Єгипту», - сказав К.ГРИЩЕНКО.