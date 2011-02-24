Італія вимушена замінити лівійський газ норвезьким

Італія збільшить постачання газу з Північної Європи у зв`язку із скороченням імпорту з Лівії.

Країна має намір збільшити завантаження трубопроводу, яким постачається газ з Північної Європи, на 18 процентних пунктів - до 98% з нинішніх 80%. Влада не бачить іншого виходу, оскільки постачання газу з Лівії трубопроводом Greenstream припинилися.

У результаті Італія недоотримала 12% об`єму необхідного газу, повідомив міністр економічного розвитку країни Паоло Романі, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.