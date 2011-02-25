Швейцарія заморожує рахунки Каддафі

Швейцарія заморожує рахунки, які можуть належати лівійському лідерові Муамару Каддафі, с повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Натомість МЗС Лівії заперечує наявність рахунків Муамара Каддафі в швейцарських банках, повідомляє Reuters. "Ми вимагаємо, щоб Швейцарія навела докази, що в нашого лідера є фонди чи банківські рахунки в швейцарських банках або в яких-небудь інших банках в світі", - йдеться в заяві МЗС Лівії.

Сьогодні в інтерв`ю державному телебаченню лівійський лідер поклав відповідальність за заворушення в країні на Усаму бен Ладена і назвав те, що відбувається, «фарсом».

Раніше угрупування «Аль-Каїда в ісламському Магрибі» закликало всіх мусульман підтримати масові виступи проти Муамара Каддафі.

Лівійські повстанці контролюють другий і третій за величиною міста країни: Бенгазі і Місрату.