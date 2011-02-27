Янукович побажав миру дружньому домініканському народові

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що відносини між Україною та Домініканською Республікою мають значний потенціал для їх подальшого розвитку.

Про це йдеться у вітанні глави Української держави Президенту Домініканської Республіки Леонелю Антоніо ФЕРНАНДЕСУ з нагоди національного свята - Дня незалежності Домініканської Республіки.

“Переконаний, що відносини між нашими країнами мають значний потенціал для їх подальшого розвитку як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних та регіональних організацій”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, повідомляє його прес-служба.

Він запевнив домініканського колегу, що Україна налаштована на активізацію взаємовигідного співробітництва з Домініканською Республікою у всіх сферах, що становлять обопільний інтерес.

Президент України побажав Л.А.ФЕРНАНДЕСУ здоров`я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а дружньому домініканському народові - миру і процвітання.