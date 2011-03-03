30 українських військових переведені з Ліберії до Кот-д’Івуар

Для надання авіаційної підтримки операції ООН у Республіці Кот-д’Івуар 1 березня відбулася передислокація додаткової групи авіаційної підтримки у складі двох вертольотів Мі-24 та 30 військовослужбовців зі складу 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України сил Місії ООН у Ліберії.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

«Завдання, поставлені перед додатковою вертолітною групою, полягають у здійсненні патрулювання та спостереження державного кордону, прикриття важливих державних об’єктів, авіаційній підтримці наземних підрозділів Місії ООН, – сказав командир 56-го окремого вертолітного загону військовий льотчик першого класу полковник Петро ПЛІС. – Також на нас покладені завдання щодо супроводження військ, вантажів та колон Операції Місії ООН у Кот-д’Івуарі».

До складу української вертолітної групи сил Місії ООН у Кот-д’Івуарі зі складу 56-го окремого вертолітного загону ЗСУ сил Місії ООН у Ліберії входять два вертольота Мі-8, два вертольоти Мі-24 та 53 військовослужбовця.

4 лютого Верховна Рада ухвалила Закон “Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі”.

Відповідно до закону, для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі направлятиметься миротворчий контингент загальною чисельністю до 60 осіб з числа миротворчого контингенту України, який діє у складі Місії ООН у Ліберії, у строки, визначені Радою Безпеки ООН, на період до трьох місяців.