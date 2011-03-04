ООН занепокоєна скороченням потоку біженців з Лівії

Організація Об`єднаних Націй занепокоєна різким скороченням потоку біженців з Лівії, підозрюючи, що проурядові сили у цій країні узяли під контроль кордони.

Про це заявила заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Валері АМОС, передає РІА «Новости».

"Ми занепокоєні тим, що вчора різко впав потік біженців", - сказала В.АМОС.

Водночас вона висловила сподівання, що безперешкодний перехід біженців через кордон буде продовжено. Біженці з Лівії переходять через кордони з Єгиптом і Тунісом.

Сьогодні ввечері, повідомила В.АМОС, вона вилітає з Нью-Йорка до Тунісу, щоб оцінити гуманітарну ситуацію на кордоні.

Як повідомляє прес-служба ООН, напередодні кордон Лівії і Тунісу перейшли дві тисячі осіб, тоді як в інші дні число біженців сягало 10-15 тисяч. У зв`язку з тим, що Міжнародний кримінальний суд проводить розслідування злочинів режиму Муамара КАДДАФІ, його синів та інших представників вищого керівництва Лівії, в ООН надходять повідомлення про те, що майже 100 тисяч біженців, побоюючись за свою долю, залишили цю країну через туніський кордон і стільки ж - через єгипетський. Здебільшого це іноземні робітники з інших африканських країн, що працювали в Лівії.

З 15 лютого у лівійських провінціях тривають акції протесту з вимогою до М.КАДДАФІ, який править країною більш як 40 років, залишити владу За даними міжнародних організацій, влада жорстоко придушує демонстрації, а у зіткненнях з силами безпеки та іноземними найманцями загинули до шести тисяч осіб.