Ідея розмістити авіабазу США в Польщі застала Москву зненацька

У МЗС Росії серйозно стурбовані висловами держсекретаря США Хілларі Клінтон про те, що Вашингтон все ж таки має намір розмістити в Польщі елементи своєї системи, а також військово-повітряну базу з винищувачами F-16, пише “КоммерсантЪ”.

"Плани щодо ПРО не нові, ми про них знаємо і розраховуємо домовитися в рамках нашого проекту ЄвроПРО. А ось ідея щодо авіабази вимагає додаткових роз`яснень", - цитує видання джерело в російському зовнішньополітичному відомстві.

За словами неназваного джерела, питання, ймовірно, ставитиметься під час переговорів президента Росії Дмитра Медведєва з віце-президентом США Джо Байденом, які відбудуться в Москві 9 березня.

Як повідомлялося раніше, Хілларі Клінтон після переговорів з керівником МЗС Польщі Радославом Сікорським минулого четверга у Вашингтоні заявила про намір розмістити в Польщі на постійній основі військово-повітряну базу і елементи американської ПРО.

"Як уже було оголошено нашими президентами в грудні, ми плануємо розмітити в Польщі на постійній основі новий підрозділ ВПС США і побудувати ПРО, а також, як це було вирішено на саміті в Ліссабоні, розробити надзвичайний план в регіоні", - процитувало слова держсекретаря Польське радіо.