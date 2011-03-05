Дві танкові бригади Каддафі штурмують повстале місто

Лояльні Муамару Каддафі війська відновили атаки на місто Ез-Завію, яке утримують повстанці. Центр міста обстрілюють танки, кількість жертв зросла до 60 осіб, передає РІА "Новости" з посиланням на британський телеканал Sky News.

У суботу місто, яке контролюють збройні формування повстанців, було взяте в облогу урядовими силами. У боях, за даними телеканалу, беруть участь дві бронетанкові бригади. Одна з них - бригада Харміс (Kharmis) - вважається елітним військовим формуванням, яке очолює один з синів Каддафі.

Армія Каддафі та збройна опозиція свої втрати не називають. Лікар міського польового госпіталю, куди доставляють убитих і поранених, повідомив Reuters про загибель більш як 30 осіб під час суботнього бою. Більшість із загиблих - мирні мешканці, зазначив медик.

З урахуванням суботніх втрат, за даними Sky News, загальна кількість загиблих у дводенному бою за місто сягла 60.

Повстанці взяли Ез-Завію під свій контроль наприкінці лютого і розглядали її як плацдарм для наступу на розташовану за 40 кілометрів столицю країни Тріполі.