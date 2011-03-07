Опозиція захопила місто на заході Кот-д'Івуар

У Кот-д`Івуарі опозиція захопила м.Тулепле на заході країни поблизу кордону з Ліберією. Як повідомили її представники, супротивники правлячого режиму вибили війська, що підкоряються діючому президентові країни Лорану Гбагбо. За словами представників опозиції, вони захопили зброю і тепер просуваються далі на південь країни, передає Associated Press.

Наприкінці листопада 2010 р. в Кот-д`Івуарі відбувся другий тур президентських виборів, після якого обидва кандидати, - і Л.Гбагбо, і Аласан Уаттара - оголосили про свою перемогу. ООН, Африканський союз, США і Євросоюз, визнали главою країни А.Уаттару і закликають Л.Гбагбо піти у відставку. Проте останній не погоджується віддавати владу, використовуючи підтримку армії.