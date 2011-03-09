Каддафі пропонує півмільйона за лідера опозиції

Влада Лівії пропонує винагороду в 500 тисяч динарів (близько 400 тисяч доларів) за затримання лідера опозиції - колишнього міністра юстиції Мустафи Абдель-Джаліля, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на лівійське державне телебачення.

Гроші обіцяні тому, хто захопить і передасть до рук представників влади Абдель-Джаліля, який очолює Національну раду - орган, що виконує функції тимчасового уряду на підконтрольній повстанцям східній частини країни з центром в місті Бенгазі.

Крім того, влада обіцяє 200 тисяч динарів (близько 160 тисяч доларів) за інформацію, яка допоможе затримати Абдель-Джаліля, якого у випусках лівійського телебачення називають не інакше як шпигуном.

Напередодні Національна рада закликала Каддафі негайно припинити бомбардування міст Рас-ель-Ануф і Місрата, зректися влади і протягом 72 годин залишити країну. В цьому разі повстанці можуть відмовитися від притягнення Каддафі до кримінальної відповідальності.